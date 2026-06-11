Вчителька історії показала свій результат на НМТ: звідки взялися 183 бали

Іспит

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Київська вчителька історії Оксана Поліщук набрала на НМТ 183 бали. Вона показала свої результати в мережі та розкритикувала нинішній формат іспиту.

Про це викладачка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вчителька з історі склала НМТ на 183 бали — що відомо

За словами педагогині, вона досі не може проаналізувати свої помилки через відсутність самих запитань у підсумковому звіті. Також вважає, що глибокі знання предмета подекуди заважали їй під час вибору відповідей. Згідно з опублікованою розшифровкою, Оксана Поліщук набрала 48 тестових балів із 54 можливих.

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«Я дуже очікувала, що тут будуть хоча би питання. Мені не потрібні правильні відповіді, я не буду їх далі зливати. Але як в цьому я можу проаналізувати, де я, вчителька з величезним досвідом, помилилася», — зазначила викладачка.

Педагогиня підкреслила, що на іспиті не було запитань поза затвердженою програмою. Проте траплялися візуальні джерела, які безпосередньо в ній не прописані. Зокрема, ювілейні монети, марки чи картини. На її думку, це може дезорієнтувати абітурієнтів.

«Подивилась на монету і я підсвідомо зрозуміла, що там на аверсі, що там на реверсі, тому що я маю знання. А дитина, яка не бачила в програмі цих монет в переліку, то вона розгубилася б. Так само з марками, картинами», — додала вона.

Результат тесту з НМТ вчительки історії / © соцмережі

Крім самих завдань, учителька розкритикувала й організацію іспиту. Блок з історії вона складала після 40-хвилинної перерви, під час якої дітям не дозволяли виходити з кабінету, лише до вбиральні. На думку Поліщук, так довго сидіти в одному приміщенні — це великий стрес для випускників.

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«І я щиро думаю про тих дітей, для яких на кону стоїть вступ, майбутнє, величезна кількість переживань. За цей час можна було довести себе до повного емоційного виснаження ще до початку наступного блоку», — наголосила киянка.

Наприкінці свого допису педагогиня закликала зробити систему оцінювання відкритішою для суспільства, порівнявши її з колишнім форматом Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

«Але хочу наголосити на одному: нам не вистачає прозорості. Якщо НМТ — справді якісний, сучасний, anti-корупційний інструмент оцінювання, то давайте зробимо його таким же прозорим, яким свого часу було ЗНО. Адже довіра до системи починається саме з розуміння того, як вона працює», — підсумувала Оксана Поліщук.

НМТ 2026 — останні новини

Нагадаємо, у Вінниці випускниця Ангеліна Діденко заявила про серйозні технічні проблеми під час складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) та вимагає надати їй право пройти випробування повторно під час додаткової сесії.

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Окрім цього, в Одесі розгорівся скандал через НМТ. У Мережі люди скаржаться, що їхні діти пишуть іспит понад 12 годин через повітряну тривогу в місті та області.

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