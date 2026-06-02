Вчителька відверто розповіла, що найбільше дратує в школі: і це не учні чи зарплатня

Школа / © intellect-school.kiev.ua

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Зараз українським учителям психологічно найважче працювати не з дітьми, а з їхніми батьками. У педагогічних університетах взагалі не вчать спілкуватися з дорослими. Через постійну недовіру та конфлікти вчителям стає значно важче проводити уроки.

Про це у своєму TikTok розповіла вчителька початкових класів Наталя Говорищева.

Її відверте відео спровокувало масштабну дискусію та зібрало сотні коментарів від колег та батьків. Педагогиня відверто поділилася головним болем своєї професії, з яким стикається щодня.

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«Коли я вчилася в педуніверситеті, ніхто не сказав, що до дитини буде безкоштовний додаток — батьки. З дитиною можна домовитися, її можна навчити, досягти гарної поведінки. А от з батьками — складніше. Не всі готові бути партнерами, однодумцями, бачити у вчителеві авторитет», — розповіла Наталя Говорищева.

У коментарях під публікацією користувачі масово підтримали авторку та підтвердили наявність системної проблеми в українській освіті. Зокрема, користувачка Анастасія пригадала досвід свого навчального закладу, де дорослі на один день міняються місцями з педагогами.

«У нас у ліцеї є традиція: на День учителя батьки проводять уроки. Один батько після уроку стояв як паралізований і сказав, що мені треба пам’ятник поставити», — зазначила Анастасія.

Інші користувачі наголосили, що вчителям доводиться балансувати під потрійним тиском, через що робота стає психологічно виснажливою. На цьому закцентував увагу Євген Волошин:

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«Вчителі працюють на три фронти: начальство, батьки, а вже потім — діти».

Окрім того, коментатори звернули увагу на прогалини у вищій освіті. Колеги авторки зазначають, що університети дають чудову теоретичну базу щодо виховання школярів, але взагалі не вчать конфліктології з дорослими.

«Я вивчила п’ять курсів з дитячої психології, але жодного — про роботу з батьками», — зазначила інша користувачка Марина.

Наразі обговорення під відео продовжує набирати оберти, вкотре піднімаючи питання професійного вигорання серед українських педагогів.

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Нагадаємо, Мережа вибухнула негативними реакціями на випадок із малюнком дитини, який розкритикувала вчителька. Люди наголошують, що подібні дії можуть демотивувати дітей і відбити бажання займатися мистецтвом.

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