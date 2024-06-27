Вдали мертвих – стали мертвими: 3-тя штурмова показала ефектне знищення окупантів (відео)

Окупанти вдали мертвих, але їм це не допомогло.

Так, воїни Третьої штурмової бригади показали ліквідацію окупантів під Боровою на Харківщині. По ворогу ефектно відпрацювали дрони бійців 1-го штурмового батальону.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Третя штурмова показала ефектне знищення окупантів

"Екіпажі дронів моніторять цілі, що рухаються, в густій ​​"зеленці", фіксують живу силу противника і влучними знижками знищують їх", – написав він.

Третя штурмова показала філігранне знищення ворожої техніки й особового складу на Харківщині

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади знищили російську САУ "Тюльпан" калібру 240 мм поблизу однієї з лісосмуг на Харківщині. Захисники назвали цю гармату топовою ціллю.

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