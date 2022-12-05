"Вдало покурив персонал одразу двох російських авіабаз": Арестович відреагував на "бавовну" на аеродромах в РФ

У Росії "забавовнило" на двох військових аеродромах, звідки запускають ракетоносії.

На двох російських авіабазах в РФ в Саратові та Рязані сьогодні, 5 грудня, сталася "бавовна". В результаті вибухів пошкоджено кілька літаків.

На "хлопки" в Росії відреагував радник Офісу президента України Олексій Арестович.

"Вдало покурив обслуговуючий персонал одразу двох російських авіабаз: Дягілєво та Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по Україні. За російськими джерелами, пошкоджено мінімум три літаки. Поворотно-бойове куріння – стабільна гарантія краху путінського режиму", - написав Арестович.

Російські пропагандистські засоби інформації повідомляють, що в результаті "атак" були пошкоджені по 2 літаки Ту-95 на кожному аеродромі.

Нагадаємо, що в РФ на військовому аеродромі неподалік Рязані вибухнув бензовоз. В результаті загинуло 3 людей, ще 6 отримали поранення.

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