Вдалося зрушити процес: із полону повернули чотирьох "азовців"

Обмін полоненими 5 лютого

У четвер, 5 лютого, з російського полону, в числі 157 звільнених, повернули чотирьох військовослужбовців 12 бригади спецпризначення «Азов».

Про це повідомив командир 1 корпусу НГУ «Азов», один із командирів захисту Маріуполя і «Азовсталі» Денис Прокопенко.

Він наголосив, що нарешті, завдяки роботі великої кількості людей, вдалося зрушити процес обміну військовополоненими з мертвої точки.

За словами Прокопенка, до України після 45-ти місяців російського полону повернулись четверо військовослужбовців 12-ої бригади спецпризначення «Азов» та пʼятеро військовослужбовців 15-ої бригади НГУ «Кара-Даг».

«З поверненням додому, побратими. Випробування, які довелося пройти вам, неможливо уявити. Ви продемонстрували силу та міць азовського духу й не зламалися під колосальним тиском ворога», — привітав побратимів Денис Прокопенко.

За його даними, вже майже чотири роки понад 700 «азовців» досі перебувають у російському полоні.

Раніше ми писали, що Росія вкрай рідко погоджується на обмін військовополонених з підрозділу «Азов» і відпускає дуже невелику кількість — один, два, три бійці.