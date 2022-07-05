Вдалося зібрати на потреби України понад 2 млрд грн: Зеленський - про підсумки благодійної платформи United24

За два місяці роботи державної благодійної платформи United24 вдалося зібрати понад два мільярди гривень для України.

За словами глави держави, до програми приєдналися люди із десятків країн. Ці кошти підуть не лише для допомоги ЗСУ, а й на розмінування територій та гуманітарні потреби.

Про підсумки розповів український президент у традиційному відеозверненні у вівторок, 5 липня.

"Я особисто подякував за приєднання до роботи United24 як амбасадора Лієву Шрайберу, дуже відомому актору. Він – співзасновник доброчинної організації BlueCheck, яка профінансувала програми з психологічної підтримки та евакуації понад двадцяти тисяч дітей-сиріт з інтернатів та дитячих будинків Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Одеської областей. Організація Лієва допомагає й родинам переселенців у Львові. Тепер він разом з Андрієм Шевченком, з Еліною Світоліною працюватиме на гуманітарному напрямку", - подякував Зеленський.

Зауважимо, український уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють загальний розмір програми із відбудови країни в 500-600 млрд євро. Сума інфраструктурних збитків сягнула $104 млрд.

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