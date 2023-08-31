Вдарила хлопчика на дитячому блокпосту: на Житомирщині жінка отримала вирок суду

На Житомирщині, Романівський районний суд виніс вирок жінці, яка у серпні 2022 року вдарила палицею 10-річного хлопчика. Він на імпровізованому дитячому блокпосту у Романові збирав гроші для ЗСУ.

Про це "Суспільному Житомир" повідомив прокурор Чуднівської окружної прокуратури Максим Смірнов.

За його словами, 23 серпня суд визнав жінку винною. Їй призначили покарання - два роки обмеження волі. Втім, суд звільнив її від покарання з випробувальним терміном один рік та шість місяців.

Інцидент стався надвечір торік 21 серпня. Жінка, яка була у стані алкогольного сп'яніння, проїжджаючи на підводі дитячий блокпост, де діти збирають гроші для ЗСУ, вдарила хлопчика палицею. Батьки викликали на поліцію та звернулися до медзакладу, аби засвідчити факт удару.

У коментарі "Суспільному" речниця Нацполіції області Алла Ващенко розповіла, що поліція встановила особу жінки та її супутника - це жителі села Романівка, жінка 1971 року народження та чоловік 1979 року.

"Вони їхали повз дитячий блокпост і зупинилися буцімто оглянути колесо підводи. Поки чоловік робив огляд, жінка почала лаятися на дітей і вдарила одного з хлопчиків по спині палицею. Пояснити поліції причини своїх дій не змогла, обґрунтовуючи свою поведінку тим, що була у стані алкогольного сп’яніння", - каже Алла Ващенко.

Як повідомлялося, під Києвом учні до струсу мозку побили третьокласника. Інцидент стався у приватній школі TGI Academy в Ірпені на шкільному майданчику, коли вчителька сиділа поруч. Побиття дитини зафільмувала камера відеоспостереження.

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