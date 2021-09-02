Вдарила і покусала поліцейських: в тимчасово окупованому Криму оголена росіянка напала на правоохоронців

Жінку та її коханого затримали.

В тимчасово окупованому Криму оголена мешканка Москви покусала поліцейських.

Відео інциденту користувачі завантажили в соціальні мережі.

Як з'ясувалося, подія трапилася в Феодосії. Там місцеві правоохоронці спілкувалися з водієм автомобіля. Чоловік поводився неадекватно і в якийсь момент спробував втекти від поліції. Коли громадянина затримали, посадили в службовий автомобіль і почали перевіряти його документи, до машини підійшла оголена жінка. Вона почала бити копів руками і ногами, а одного з них навіть вкусила.

Пізніше з'ясувалося, що парочка, — громадяни Москви. Їх доправили до місцевого відділення поліції для встановлення всіх обставин події.

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