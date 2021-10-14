Вдарила каменем по голові, а тіло кинула в канал: на Одещині жінка вбила знайомого

Вдарила каменем по голові, а тіло кинула в канал: на Одещині жінка вбила знайомого

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

В Ізмаїльському районі Одеської області жінка вдарила знайомого каменем по голові, А коли зрозуміла, що той помер, кинула тіло у канал. Небіжчика виявили місцеві жителі.

Про це 14 жовтня, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Невдовзі поліцейські встановили і обставини злочину. Так, сварка між вбитим та правопорушницею сталася у неї на дачі під час розпивання алкогольних напоїв. Жінка вдарила 36-річного чоловіка каменем по голові, спричинивши несумісні з життям ушкодження. А коли зрозуміла, що той помер, кинула тіло у канал, який знаходився неподалік, аби приховати злочин.

Департамент комунікації Нацполіції України

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя вбивства та інші речові докази, а жінці оголосили підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

Нині за фактом умисного вбивства триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

У Одеській області дві жінки, які працюють реалізаторками м'яса на ринку, поконфліктували між собою. Одна з них напала на іншу з ножем. Одна з жінок опинилася в лікарні, а іншій загрожує в'язниця. Що стало причиною конфлікту між жінками, не повідомляється.

Одна з жінок опинилася в лікарні, а іншій загрожує в'язниця. Що стало причиною конфлікту між жінками, не повідомляється. Також на Одещині власник будинку, який здавав його в оренду, знайшов у дворовому туалеті тіло одного з квартирантів. Чоловік загинув від численних ножових поранень. Підозра впала на другого винаймача житла, бо той одразу подався навтіки.

Новини України: в Одеській області орендодавець знайшов у дворовому туалеті тіло квартиранта

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