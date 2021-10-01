Вдарила колодою по голові: під Одесою жінка жорстоко вбила пенсіонера і намагалася обдурити поліцію

Вдарила колодою по голові: під Одесою жінка жорстоко вбила пенсіонера і намагалася обдурити поліцію

Якщо в суді буде доведена її вина, за ґрати вона вирушить на термін до 15 років.

В Одеській області 50-річна жінка до смерті забила колодою пенсіонера.

Про це розповіли в Національній поліції області.

Також читайте Змінив зовнішність та намагався виїхати з країни: у Чернігові затримали чоловіка за вбивство матері

Подія трапилася в одному з сіл Доброславскої територіальної громади. Там жінка прийшла в гості до свого 80-річного знайомого. Під час застілля між ними розгорівся конфлікт, в ході якого жінка взяла колоду і вдарила нею господаря будинку по голові.

Згодом про смерть чоловіка правоохоронцям повідомили місцеві мешканці, які виявили його оголене тіло у дворі.

“В оселі небіжчика виявили нетверезу одеситку. Жінка спробувала ввести поліцейських в оману, запевнивши, що господар зашкодив собі сам, впавши на дрючок. Втім, протверезівши, зізналася, що це вона побила чоловіка”, — повідомили в Нацполіції області.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. За скоєне їй загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Новини світу: масові затримання – чим обернулось вбивство учасника антилукашенківських протестів у Білорусі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання