Вдарила ножем у груди: на Волині 22-річна жінка під час сварки розправилась із чоловіком

Вдарила ножем у груди: на Волині 22-річна жінка під час сварки розправилась із чоловіком

Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Волинській області вночі, 29 червня, 22-річна жінка під час сварки вбила свого співмешканця.

Про це повідомили в Нацполіції Волинської області.

За попередніми даними, чоловік та жінка разом розпивали алкоголь. Раптово між ними сталась сварка. Тоді 22-річна жінка вихопила ніж та вдарила ним свого співмешканця в груди.

Потерпілому викликали медиків, які намагались реанімувати чоловіка, проте він помер.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом вбивства. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Чернівецькій області п’яна дочка через словесну суперечку зарізала свого батька.

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