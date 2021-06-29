Вдарила ножем у груди: на Волині 22-річна жінка під час сварки розправилась із чоловіком

Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.
У Волинській області вночі, 29 червня, 22-річна жінка під час сварки вбила свого співмешканця.
Про це повідомили в Нацполіції Волинської області.
За попередніми даними, чоловік та жінка разом розпивали алкоголь. Раптово між ними сталась сварка. Тоді 22-річна жінка вихопила ніж та вдарила ним свого співмешканця в груди.
Потерпілому викликали медиків, які намагались реанімувати чоловіка, проте він помер.
Правоохоронці відкрили провадження за фактом вбивства. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Чернівецькій області п’яна дочка через словесну суперечку зарізала свого батька.