Вдарила ножем у живіт: подробиці вбивства п'яного залицяльника на дискотеці в Миколаївській області

Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення, але можлива перекваліфікація кримінальної справи.

Стали відомі подробиці вбивства 25-річного чоловіка під час дискотеки близько шостої години ранку 1 січня в селі поблизу Миколаєва. Там під час конфлікту 30-річна жінка відібрала у п'яного залицяльника ніж і вдарила ним йому в живіт. Від отриманої травми той помер.

"Місцевий мешканець чіплявся до жінки і навіть дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого. Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події", - повідомили в обласній поліції.

Чоловік та жінка були знайомими, відпочивали у місцевому будинку культури, разом вживали алкогольні напої.

"Конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов надвір. З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт", - зазначили правоохоронці.

Також читайте Аспірант з Франції заявив, що в Києві його зґвалтував священник

Поліція затримала підозрювану у вбивстві.

"Щодо обставин події жінка надавати пояснення відмовляється, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Також стосовно можливої спроби зґвалтування чи нападу не заявляє. Жодних тілесних ушкоджень вона не отримала", - констатують правоохоронці.

Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство. Жінці повідомили про підозру.

"Утім розслідування триває, тож, якщо будуть встановлені нові обставини, можлива додаткова правова кваліфікація чи перекваліфікація цієї події. Нині триває судово-медична експертиза, опитані можливі свідки. Також поліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію, що може стати корисною у розслідуванні, звертатися до відділення поліції. Слідчі клопотатимуть у суді про обрання підозрюваній запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою".

Кримінальне провадження розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Читайте також: