Вдарила ножем в живіт: у Дніпропетровській області жінка жорстоко вбила свого приятеля

Вдарила ножем в живіт: у Дніпропетровській області жінка жорстоко вбила свого приятеля

За це вона проведе у в'язниці сім з половиною років.

У Дніпропетровській області до семи років в'язниці засудили жінку, яка жорстоко вбила свого приятеля.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, подія трапилася ще в 2018 році в селищі Личково Магдалинівського району. Там жінка разом зі своїм приятелем проводили застілля. У якийсь момент між ними розгорівся скандал. Не впоравшись з емоціями, громадянка схопила кухонний ніж і вдарила ним приятеля в живіт. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

"Вироком Індустріального районного суду міста Дніпропетровська 49-річну громадянку визнано винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (“Умисне вбивство”) КК України. Свою вину зловмисниця не визнала, проте її повністю доведено Новомосковською окружною прокуратурою", — розповіли в пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо, що у Дніпрі в під'їзді житлового будинку виявили тіло 18-річної дівчини.

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