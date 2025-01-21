Вдарилася головою об металевий стовп: подруга згадала моторошні деталі загибелі лижниці на Драгобраті

На гірськолижному курорті Драгобрат загинула 28-річна лікарка-дерматология Катерина Ігнатьєва з Ковеля Волинської області. Дівчина стала на лижі лише за три дні до трагедії. Вона разом з подругою вперше каталася на Драгобраті.

Про деталі загибелі Катерини розповіла її подруга ann_sv на своїй сторінці в Instagram.

Щоб розвіяти чутки, дівчина наголосила, що "Катя була абсолютно твереза і повністю екіпірована, вона поводилася обережно й відповідально". За її словами, вони зробили кілька спусків на одній трасі, а потім перейшли на іншу, бо та виявилася складною. Дівчата погано знали місцевість, тож вирішили скористатися бугельним підіймачем.

"На підіймачі панувала метушня. Там стояв оператор, який мав би координувати процес, але він лише подавав бугель і жодних інструкцій не давав. Людей підганяли з усіх боків. Оскільки я була на сноуборді, поїхала першою. Вже під час підйому я помітила, що Катя намагалася стати на бугель три-чотири рази, але постійно падала. В цей момент оператор мав би зупинити її та не допустити подальшого підйому, але цього не сталося", – йдеться у повідомленні.

За словами дівчини, згодом вона побачила, що Катерина трималася за бугель однією рукою і "буквально волочилася по землі", потім вона відпустила бугель і поїхала вниз. Дівчина втратила контроль і на швидкості врізалася в металевий паркан внизу, бо не мала змоги зупинитися. Від удару головою об металевий стовп вона загинула на місці.

"Пізніше з'ясувалося, що від самого початку вона неправильно взяла бугель, але оператор не втрутився. Навіть після її падінь він не зупинив підіймач і дозволив їй продовжити рух у лежачому положенні на висоту понад 350 метрів. Є підтверджувальні матеріали, на яких видно, що підіймач продовжував працювати аж до моменту її падіння, і лише тоді його вимкнули", – написала ann_sv.

Нагадаємо, в Мережі з'явилася інформація, що на гірськолижному курорті Драгобрат трапилася трагедія. Під час катання на лижах загинула дівчина.

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