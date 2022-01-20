Вдарили шлакоблоком: у Дніпрі камери спостереження зафіксували невідому жінку, яку потім знайшли з пробитою головою

Спочатку припускали, що жінка невдало впала, але експертиза встановила, що її вбили.

У Дніпрі на вулиці Надії Алексєєнко знайшли тіло жінки з розбитою головою. Упізнати її не змогли, оскільки вона не мала при собі документів. Спочатку очевидці припустили, що жінка впала і вдарилася головою, але експерти поліції встановили - її вбили.

Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі перехожі на вулиці знайшли тіло жінки з розбитою головою. Документів при собі вона не мала. Правоохоронці почали розслідувати справу і виявили, що незадовго до того, як знайшли тіло, жінка заходила до одного з супермаркетів на Привокзальній площі. Вона дещо купувала, а в руках мала переноску для тварин.

Тіло направили на експертизу. Вона показала, що жінка померла від удару по голові тупим предметом. У загиблої виявили набряк головного мозку, травматичний субарахноїдальний крововилив, внутрішньочерепну травму.

На місці події правоохоронці знайшли шлакоблок зі слідами крові, який і міг стати знаряддям вбивства. Зараз поліцейські встановлюють особу жінки та шукають тих, хто може бути причетний до її смерті.

Пізніше у товаристві захисту тварин "Вірність" повідомили, що на вулиці Боброва знайшли переноску з кішкою. Тварину передали волонтерам. Скоріш за все кішка належала убитій, оскыльки саме таку переноску, в якый знайшли кышку, вона носила в руках у супермаркеті.

Нагадаємо, що селі Пісківка під Києвом 36-річний місцевий житель під час сварки забив дідуся до смерті.

Читайте також: