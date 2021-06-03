Вдарили вхідні двері: у Тернополі в школі знепритомнів 10-річний хлопчик, його госпіталізували

У дитини серйозні травми.

У Тернополі на вулиці Шкільній у середу, 2 червня, на території школи знепритомнів 10-річний хлопчик. Його госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу лікарню.

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Про це у Facebook повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Медикам, котрі прибули на місце події, шкільна медсестра пояснила, що хлопчика вдарили вхідні двері й він знепритомнів.

"Із діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, травма носа юного пацієнта, після наданої медичної допомоги, госпіталізовано в обласну дитячу лікарню", - повідомив Михайло Джус.

Нагадаємо, у Тернопільській області трагічно загинув 21-річний хлопець.

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