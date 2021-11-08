Вдарило струмом, коли змінював лампочку: у Кривому Розі на виробництві трагічно загинув чоловік

Вдарило струмом, коли змінював лампочку: у Кривому Розі на виробництві трагічно загинув чоловік

Загиблий був машиністом електропотягу.

У Кривому Розі Дніпропетровської області на одному із виробництв чоловіка вбило струмом.

Про це пише "Дніпро оперативний".

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Як стало відомо, пригода сталася у південній частині Анненського кар'єру на відвалах. Там стояв електровоз із вагонами. Машиніст заліз на дах, щоб замінити лампочку у прожекторі. Внаслідок чого його вдарило струмом. Постраждалий від отриманого розряду помер.

Що саме стало причиною того, що сталося, з'ясовуватимуть правоохоронці.

За фактом події копи відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (“Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою”) КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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