Вдарило струмом: в Одеській області загинув підліток, двоє його товаришів - у лікарні

В Одеській області підлітка вдарило струмом. Він загинув. Крім того, двох школярів шпиталізували до медзакладу.

Про це повідомили в управлінні ДСНС Одеської області.

Нещасний випадок стався вночі 21 жовтня у селі Слобідка Подільського району. Дітей вдарило струмом на даху вагона. Рятувальники за допомогою триколінної драбини, мотузки та нош зняли тіло хлопця.

Внаслідок інциденту постраждали ще двоє підлітків 2006 та 2007 років народження. Їх у важкому стані госпіталізували.

У поліції повідомляють, що інцидент стався у вантажному парку станції Слобідка Одеської залізниці.

"Троє місцевих хлопців 14, 16 та 17 років, повертаючись з парку відпочинку проходили через вантажний парк залізниці, щоб скоротити шлях. Двоє підлітків, які заради розваги залізли на вагон, отримали ураження струмом, внаслідок чого наймолодший з підлітків загинув на місці, його 16-річного товариша з опіками госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні. Третій юнак, який був очевидцем пригоди, не постраждав.

Як повідомлялося, днями у Бердичеві горіла квартира, де перебували діти. Двох вдалось врятувати, але півторамісячне немовля загинуло.

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