Вдарить 17-градусний мороз і замете снігом: прогноз погоди на понеділок, 17 лютого

У понеділок, 17 лютого, в Україні триватиме похолодання. Вночі температура опуститься до -17 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Вночі очікується -12-17 градусів, вдень -2-7 градусів. На півдні на 2-5 градусів вище. Переважно сухо, лише на Полтавщині, Сумщині та Харківщині невеликий сніг", - написала вона.

У Києві завтра без опадів. Вночі до -12, вдень -2-4 градуси. На дорогах - ожеледиця

"Потепління в Україні орієнтовно - після 24 лютого", - уточнила вона.

Раніше синоптики повідомили, якою буде весна. Чи варто очікувати вже очікувати теплу погоду - читайте у новині.

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