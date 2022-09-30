Вдарить бумерангом по самій Росії: представник Зеленського - про анексію РФ частини України

Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський наголосив, що спроба РФ анексувати частину України не має і не матиме жодних юридичних прав.

Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський прокоментував шоу Путіна спробувати анексувати чотири області України. За словами народного депутата, ця вистава є "юридично нікчемною", яка не матиме юридичної сили у світі.

Про це ефірі загальнонаціонального телемарафону пояснив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

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"Знайти логіку в діях психічно хворих людей достатньо тяжко. Вони сьогодні живуть у своєму видуманому світі, особливо у країні-агресора. Але для нас важливо розуміти про те, що неодноразово заявляв президент України і лідери наших західних демократичних країн-партнерів. Це те, що та вистава, яка відбувалася від 23-27 вересня на тимчасово окупованих територіях, є юридично нікчемною. Жодних юридичних наслідків ні для України, ні для всього цивілізованого світу дій не мають і не матимуть. Ми будемо в будь-якому разі відстоювати свою територіальну цілісність усіма доступними засобами та заходами, які є в нас в арсеналі", - сказав він.

Нардеп впевнений, що сьогодні дійство, яке проводив Путін та ватажки окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, "матиме великий зворотний ефект" для самої РФ.

"Що стосується цих подій, що Путін та його маріонетки намагалися провести на території України, то я переконаний, що це матиме великий зворотний ефект, вдарить бумерангом по самій Росії. Мені складно уявити систему координат, в якій зараз перебувають спеціалісти в галузі міжнародного права, скажімо так, колишні "колеги" з РФ. Тому що обгрунтувати можливість анексії частині області сусідньої країни - це повний абсурд. Бо ми далі дійдемо до ситуації, коли міста в Росії, користуючись цим казусом, зможуть проголошувати свою незалежність від центральної влади. Це призведе до повного руйнування усієї системи сучасної організації світу порядку", - зауважив він.

Нагадаємо, 30 вересня Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів".

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