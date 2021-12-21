Вдарив батька в груди ножем: у Дніпрі чоловік влаштував різанину і намагався обдурити копів

Вдарив батька в груди ножем: у Дніпрі чоловік влаштував різанину і намагався обдурити копів

Син потерпілого сказав, що поранення йому завдав невідомий.

У Дніпрі чоловік всадив ніж у грудну клітку свого батька, після чого спробував обдурити поліцейських.

Про це пише "Дніпро оперативне".

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Як стало відомо, подія сталася на вулиці Грузинській. До міської лікарні №16 медики госпіталізували чоловіка з ножовим пораненням.

Бригаді швидкої допомоги, яка забрали громадянина із приватного будинку, син потерпілого сказав, що поранення йому завдав невідомий. Водночас супроводжувати батька до лікарні він відмовився. Медики викликали на місце правоохоронців. Коли ті приїхали, побачили у дворі на снігу сліди крові. Двері до будинку ніхто не відчиняв.

“Через деякий час, після безуспішних спроб достукатися до господарів, поліцейські увійшли всередину і побачили численні сліди крові на підлозі, стінах і кухонному столі. У дальній кімнаті будинку був 78-річний дідусь, який повідомив, що нічого не бачив і не чув, бо має проблеми зі слухом. Сина потерпілого слідчі знайшли за місцем його проживання у Новокодакському районі”, — зазначили у виданні.

Правоохоронцям 25-річний чоловік повідомив, що ножем батька вдарив саме він. Що стало причиною того, що сталося, зараз невідомо. В обставинах інциденту розбираються копи. Потерпілий перебуває у реанімації.

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