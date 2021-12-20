Вдарив цеглиною, зґвалтував і кинув тіло у вигрібну яму: суд поставив крапку у резонансному вбивстві дівчини на Кіровоградщині

Прокуратура вимагатиме для 24-річного хлопця довічного ув'язнення.
У Кіровоградській обалсті суд виніс вирок хлопцеві, який вбив та зґвалтував 22-річну дівчину у Малій Висці.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області.
Обвинуваченого у вбивстві дівчини засуджено до 15 років ув’язнення, а прокуратура вимагає для нього довічного ув'язнення.
24-річного чоловіка, який вбив, а потім зґвалтував 22-річну дівчину звинувачували за п.10 ч. 2 ст. 115 КК України.
"Прокуратура вважає призначене судом першої інстанції покарання обвинуваченому м’яким, і таким, яке не відповідає тяжкості скоєного та особі обвинуваченого, а відтак, оскаржуватиме вирок у апеляційному порядку, де вимагатиме найвищої міри покарання – довічного позбавлення волі", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, що трагічна подія мала місце наприкінці 2020 року у місті Мала Виска Кіровоградської області та викликала великий резонанс.
15-річна дівчина поверталася додому від друзів. За нею простежив невідомий чоловік, а у безлюдному місці напав, вдарив цеглиною по голові, задушив та зґвалтував. Щоб приховати тіло, він кинув його у вигрібну яму вбиральні.
Завдяки тому, що камери спостереження зафіксували вбивцю, його вже за кілька днів розшукали. Ним виявився 24-річний хлопець, який не так давно переїхав до будинку своїє бабусі у Малій Висці.
Мати хлопця переконана, що у всьому винні наркотики. Останнім часом її син ними зловживав.
За словами жінки, тієї ночі її син прийшов у крові, він пояснив, що допомагав рятувати постраждалого чоловіка.
У ЗМІ повідомляють, що у школі хлопець був справжнім садистом. Він знущався з домашніх тварин, вбивав котів, собак і кіз. А згодом, коли підріс, почав ще їх ґвалтувати – вже мертвими.
За висновками двох експертиз, обвинувачений в момент скоєння злочину був осудним.
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