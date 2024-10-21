Вдарив цеглою і намагався спалити: на Харківщині 17-річний студент зґвалтував 15-річну дівчину

У Харківській області 17-річний студент зґвалтував і намагався спалити 15-річну дівчину.

Про це повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Також читайте На Вінниччині чоловік зґвалтував дівчинку на очах у своєї малолітньої доньки

"Ця дика історія – про підлітків. Дівчині п'ятнадцять, хлопцю сімнадцять, він першокурсник коледжу. В спільній компанії вони святкували день народження в сусідньому селі, випивали. А потім друзі підвезли обох додому, висадили на перехресті. Далі вони пішли пішки і біля свого будинку парубок попросив допомогти йому відчинити двері, заманив дівчину додому та почав чіплятися", – розповів Болвінов.

За його словами, дівчина відмовила настирливому "залицяльнику", вирвалася та побігла на вулицю. Хлопець наздогнав її і шість разів ударив цеглиною по голові. Жертва втратила свідомість, зловмисник потяг її з подвір’я на город.

Далі він зґвалтував непритомну дівчину та спробував її задушити руками. Потім вирішив спалити жертву – для цього облив дівчину дизельним паливом.

"Йшов дощ, запальничка не хотіла працювати, довелося йти за сірниками. Врешті одяг на дівчині зайнявся. Він не став чекати, поки тіло згорить, – пішов в дім, перевдягнувся, сховав свої речі за тумбочку та міцно заснув", – розповідає Болвінов.

Дівчину на землі, від якої йде дим, побачив чоловік з сусідньої ділянки, коли вийшов в туалет. Він одразу впізнав школярку, покликав її матір. Саме дощ і врятував життя – він не загасив полум’я повністю, але й не дав дитині згоріти.

Сам зловмисник не може пояснити такої звірячої жорстокості. Парубок живе вдвох з батьком, у момент злочину той був на нічній зміні. Матір покинула родину, коли хлопцю було сім років. Це було травмою, кажуть родичі. А на початку російського вторгнення підліток пережив окупацію і це теж вплинуло на психіку, вважає батько.

Фото: Facebook Сергій Болвінов

За словами родичів, агресію хлопець проявляв і раніше, у власній родині – одного разу вдарив скляною пляшкою по голові власну бабусю.

Дівчинка обгоріла та отримала важкі травми. У дуже важкому стані вона перебуває в реанімації. Постраждала – найстарша в багатодітній родині, батько помер. Мама виховує її та трьох молодших братів сама.

Хлопцеві вже повідомили про підозру, він затриманий. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті неповнолітній побив та зґвалтував 62-річну жінку.

Читайте також:

Коростишівська банда ґвалтувала, викрадала та катувала! Кримінальний трилер із Житомирщини!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.