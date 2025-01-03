Вдарив дядька ножем під час новорічного застілля: поліція затримала чоловіка

У Біляївці на Одещині поліція затримала 45-річного чоловіка, який під час новорічного застілля вдарив свого 53-річного дядька ножем, завдавши тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Сусід викликав медиків і потерпілий був госпіталізований з проникною раною живота.

"Виїхавши до місця проживання потерпілого, співробітники територіального підрозділу поліції встановили, що він вдома святкував Новий рік разом зі своєю співмешканкою та племінником, який прийшов у гості, і під час застілля посварився з останнім. Поки жінка кликала сусіда, щоб допоміг вгамувати і випроводити додому гостя, той вдарив ножем дядька у живіт і втік", — йдеться в повідомленні.

Правопорушника було затримано, після чого поліцейські вилучили ніж як доказ. За умисне спричинення тяжкого тілесного ушкодження йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік завдав не менше 10 ударів рукою і палицею своєму 3-річному сину. Дитина від зазнаних травм померла у лікарні.

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