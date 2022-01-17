Вдарив і погрожував ножем: у Дніпрі покупець напав на касира

Чоловік відмовився платити за пиво.
У Дніпрі на Європейському бульварі покупець відмовився оплачувати товар в супермаркеті та напав на касира.
Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".
Інцидент стався ввечері 16 січня. Зазначається, що чоловік на касі відмовився оплачувати дві пляшки пива. Він намагався спробував піти з товаром. Касир зауважила це і попросила оплатити товар.
Несподівано покупець дістав ножа і почав загрожувати жінці. Крім того, він вдарив її рукою по обличчю і почав тікати. Порушника затримала охорона. Поліцейські, які прибули на виклик, забрали агресивного чоловіка до відділку.
Як поаідомлялося, у Краматорську Донецької області чоловік стріляв з пістолета у магазині, бо продавчиня відмовилася продавати йому алкоголь. Шокована жінка виконала вимогу чоловіка. Коли на місці працювали правоохоронці, до магазину повернувся озброєний покупець. Поліцейські вилучили у нього пістолет, за попередніми даними, стартовий.
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