Вдарив кулаком і вкрав три піци: у Луцьку учень посеред вулиці напав на чоловіка, за це заплатить його мати

Підліток у суді заявив, що збитки компенсує його мати.
У Луцьку судили учня Технічного фахового коледжу Луцького НТУ, який посеред вулиці напав на чоловіка та вкрав три піци і мобільний телефон.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, повідомляє ТСН.ua.
За даними суду, хлопець 31 жовтня 2021 року о 19:27 посеред вулиці напав на перехожого. Він вдарив його кулаком, вкрав три піци, мобільний телефон і втік. Молодик завдав перехожому шкоди на 1991, 33 грн. 1 листопада хлопця затримали і він повернув потерпілому телефон.
Неповнолітній підозрюваний свою провину визнав, проте зазначив, що у нього немає грошей, щоб компенсувати потерпілому збитки, але це може зробити його мати. Матір хлопця ж просила суд не відправляти сина за ґрати.
Підлітка визнали винним за за ст. 186 ч.2 КК України. Його засудили до 4 років позбавлення волі, замінивши цей термін іспитовим.
Також мати хлопця повинна сплатити потерпілому 2152 грн моральної компенсації та 2400 грн витрат на правову допомогу.
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