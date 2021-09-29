Вдарив молотком по голові: у Кривому Розі чоловік накинувся на пенсіонерку, щоб вкрасти її сережки і готівку

Вдарив молотком по голові: у Кривому Розі чоловік накинувся на пенсіонерку, щоб вкрасти її сережки і готівку

За це йому загрожує до семи років в'язниці.

У Кривому Розі Дніпропетровської області затримали чоловіка, який побив молотком і пограбував пенсіонерку.

Про це повідомили в Криворізькому районному управлінні поліції.

Як стало відомо, подія трапилася ще на початку серпня. 28-річний чоловік прийшов в квартиру до 81-річної жінки. Підозрюваний збирався обговорити зі старенькою покупку гаража.

“В ході спілкування з жінкою, нападник вирішив заволодіти її сережками, спричинивши при цьому тілесні ушкодження потерпілій. Після чого він пішов у спальну кімнату, де із гаманця бабусі забрав усі грошові кошти”, — розповіли в районному управлінні поліції.

За фактом події копи відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 ("Розбій") КК України. Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, за ґрати він відправиться на термін до семи років.

Нагадаємо, що у Кам'янському біля одного з міських торгових павільйонів чоловік побив битою перехожого. Після чого довгий час переховувався від правоохоронців у одному з міст Італії.

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