Вдарив мороз -14°С і намело снігу до 1,5 м: у Карпатах почалася справжня зима (фото)

Карпати засипає снігом.
У Карпатах зафіксували справжні зимові морози. А одну з найвищих вершин, гору Піп Іван Чорногірський, 20 грудня, продовжує замітати снігом.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
За інформацією Посту, cтаном на ранок понеділка на горі Піп Іван Чорногірський тримався мороз на позначці -14°С. У горах хмарно. Вітер західний 6-8 м/с.
Крім того, як повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах, на сніголавинній станції Пожижевська 20 грудня намело снігу 56-118 см. На станції Плай висота снігового покриву вже - 61-88 см, а на Драгобраті - 137 см.
У зв'язку зі снігопадами 20-21 грудня людей просять утриматися від походів у гори. На високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей, а також у середньогір'ї Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека.
"Можливе сходження лавин за низьких додаткових навантаженнях, окремих середніх і великих лавин. Наполегливо рекомендуємо утриматися від походів на високогір'ї", - сказано в повідомленні.
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