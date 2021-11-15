Вдарив ножем і переламав основу черепа: в Одесі іноземець жорстоко побив чоловіка

За це тепер йому загрожує до восьми років в'язниці.

В Одесі правоохоронці затримали іноземця, підозрюваного у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень чоловікові. Його він ударив рукояткою ножа по голові.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції на Одещини.

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Як стало відомо, інцидент стався в одному із розважальних клубів на вулиці Добровольського. Туди за компанією своїх друзів прийшов чоловік. Він став свідком того, що між ними та іноземцем відбувається конфлікт. Коли він підійшов до них, щоб з'ясувати, що сталося, чоловік вдарив його рукояткою ножа по голові.

Після чого нападник втік з місця злочину. Постраждалого ж госпіталізували до лікарні з переломом основи черепа та забиттям головного мозку.

“Іноземця затримали в квартирі, яку він винаймав. Із житла поліцейські вилучили ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази. Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 121 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років”, — розповіли в Нацполіції області.

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