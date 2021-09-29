Вдарив ножем і поклав спати: під Дніпром чоловік жорстоко вбив свою кохану

Вдарив ножем і поклав спати: під Дніпром чоловік жорстоко вбив свою кохану

Поліцію на місце події він викликав сам.

У Дніпропетровській області чоловік під час застілля вдарив ножем свою кохану, після чого надав їй першу допомогу і поклав спати. Коли прокинувся — жінка вже була мертва.

Про це з посиланням на власні джерела пише "Дніпро оперативне".

Як з'ясувалося, інцидент стався в одному з житлових будинків в Нікополі. Під час застілля між 35-річним чоловіком та його 38-річної коханою спалахнула сварка. Громадянин не впорався з емоціями, схопив ніж і вдарив ним співмешканку в область нирки.

Пізніше, коли усвідомив свій вчинок, надав постраждалій першу медичну допомогу. Вечір закінчився тим, що співмешканці розійшлися спати по різних кімнатах. "Швидку" на місце ніхто не викликав.

Вже вранці він знайшов жінку мертвою, після чого викликав поліцію.

"Знаряддя вбивства вилучили. Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження"). Чоловікові загрожує до 10 років в'язниці", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, що у Дніпрі 20-річний хлопець жив в покинутій машині, забитій всіляким сміттям. Вдень 27 вересня громадянин помер.

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