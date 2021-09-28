Вдарив ножем у живіт і втік: у Рівному на дівчину з інвалідністю напав невідомий

Вдарив ножем у живіт і втік: у Рівному на дівчину з інвалідністю напав невідомий

Дівчина не змогла покликати на допомогу перехожих, оскільки має вади мовлення.

У Рівному жертвою нападу стала 20-річна дівчина з вадами слуху та мовлення. На вулиці її ножем вдарив невідомий.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

Інцидент стався на вулиці Волинської Дивізії у Рівному близько 21:20 учора, 27 вересня. 20-річна рівнянка, яка має проблеми зі слухом та мовленням, поверталася додому, де дорогою її зненацька вдарив ножем у живіт невідомий.

Дівчина одразу написала своєму товаришу — сурдоперекладачу. Той повідомив до поліції та викликав швидку. Рівнянку госпіталізували у хірургічне відділення лікарні із непроникаючим пораненням черевної порожнини.

Жодних речей та коштів у потерпілої не викрадено.

"Після звернення до поліції із заявою про вчинення злочину, слідчі розпочнуть досудове розслідування за частиною 1 статті 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Тривають слідчі дії та розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що Малиновському районі Одеси 29-річний чоловік затягнув у парк та зґвалтував 21-річну дівчину.

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