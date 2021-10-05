Вдарив об ліжко: під Черкасами суд виніс вирок чоловікові, який вбив 4-місячного хлопчика

Чоловік намагався заспокоїти дитину і в роздратуванні кинув її на ліжко.

У Черкаській області суд виніс вирок чоловікові, який вбив немовля. Він, намагаючись заспокоїти, малюка, пожбурив його на ліжко, а той вдарився об бильце головою.

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Про це йдеться у вироку Маньківського суду.

Під час судового розгляду встановлено, що обвинувачений мешкав із дружиною та 4-місячним сином в селі Летичівка Уманського району. Хлопчика він не любив, оскільки припускав, що той йому нерідний, а його дружина "нагуляла" дитину на стороні.

Того дня малюк сильно плакав, чоловік узяв його на руки, щоб заспокоїти, але немовля не переставало вередувати. Чоловік розлютився і пожбурив дитину на ліжко. Падаючи, малюк вдарився головою об бильце. В результаті немовля отримало черепно-мозкову травму та крововилив у мозок. Дитину намагалися врятувати спочатку батьки, а потім і медики, але безрезультатно.

Загибель чотирьохмісячного хлопчика, кваліфікували як вбивство з необережності

Підсудний вину визнав повністю та щиро розкаявся. Суд врахував те, чоловік сприяв розкриттю злочину та намагався реанімувати немовля.

Відтак обвинуваченого визнали винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство з необережності) та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Монастирищенському районі Черкаської області взяли під варту чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дитини. Батько, щоб заспокоїти немовля, кинув його на ліжко, а дитина вдарилася головою об бильце і померла.

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