Вдарив пенсіонера дверима по голові: у Запоріжжі покарали компанію-перевізника, маршрутник якої ледь не вбив дідуся

Вдарив пенсіонера дверима по голові: у Запоріжжі покарали компанію-перевізника, маршрутник якої ледь не вбив дідуся

У міськраді оголосили про розірвання договору з перевізником через поведінку його працівників.

У Запоріжжі водій маршрутки з усієї сили вдарив дверима пенсіонера, який намагався зайти до салону з тачкою. Через це стався скандал, водія звільнили і відкрили проти нього кримінальне провадження, а міськрада оголосила про розірвання договору з компанією-перевізником.

Про це повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

"Договір із ТОВ "Правекстар", водій якого не тільки відмовив пенсіонеру в пільговому проїзді, а й вдарив його, буде розірвано. Водія маршруту №85 було одразу ж звільнено й надалі він понесе відповідальність згідно до закону", - розповів Володимир Буряк.

Він додав, що підприємство-перевізник оштрафовано в максимально можливому розмірі та рішенням виконкому буде позбавлено можливості обслуговувати маршрут.

У Запоріжжі водій маршрутки вдарив пенсіонера по голові дверима

Нагадаємо, що у Запоріжжі перевізник звільнив маршрутника, який облаяв пенсіонера, вдарив його спершу ногою у живіт, а потім ще й дверима по голові через те, що дідусь намагався зайти до салону з тачкою на колесах. В поліції за фактом побиття пенсіонера відкрили кримінальне провадження.

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