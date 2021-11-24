Вдарив по обличчю і заклеїв рота скотчем: під Дніпром бабуся звинуватила вчителя у зґвалтуванні онуки

Зі слів бабусі, зґвалтування сталося у гуртожитку школи-інтернату.
У Дніпропетровській області жінка звнуватила педагога у зґвалтуванні її 13-річної онуки. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це ТСН.ua розповіли у пресслужбі Нацполіції у Дніпропетровській області.
"Бабуся дівчинки звернулася із заявою про зґвалтування онуки. Поліція відкрила кримінальне провадження. Поки слідчі перевіряють факт, вказаний у заяві", - прокоментувала речниця поліції Ганна Старчевська.
Жінка звернулася до поліції учора, 23 листопада, і заявила, що над її 13-річною онукою в школі познущався 56-річний вчитель. Це сталося 9 листопада у селі Саксагань Кам'янського району, де розташована спеціалізована школа-інтернат.
За словами бабусі, соціальний педагог, перебуваючи в спальній кімнаті гуртожитку близько 20:00, вдарив дівчинку по обличчю, заклеїв рота липкою стрічкою і зґвалтував.
Нагадаємо, що на Волині чоловік зґвалтував дівчину, якій зробили гінекологічну операццію. Через це його засудили до 3 років та 8 місяців позбавлення волі. Під час слідства нападник їй погрожував та пропонував гроші, щоб вона відмовилась від своїх слів.
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