Вдарив по обличчю: у Харкові чоловік силоміць вигнав із трамвая жінку (відео)

Пасажирка нібито відмовилася пред'являти посвідчення.
У Харкові в трамваї №8 відбулася сутичка: чоловік за допомогою фізичної сили виштовхав із вагона жінку з “посвідченням”.
Відео інциденту згодом з'явилося у соціальних мережах.
Як з'ясувалося, у вагон трамваю зайшла жінка нібито з посвідченням, яке дозволяє пільговий проїзд у транспорті. Однак показати кондуктору документ вона відмовилася, внаслідок чого працівник електротранспорту попросила оплатити проїзд або вийти з трамвая.
Почався конфлікт, до якого згодом приєднався чоловік. Він у грубій формі виштовхав жінку із салону. Вже на вулиці громадянка вчепилася руками в його кофту, після чого чоловік завдав їй удару в голову.
“Чоловік начебто військовий, пред'явив ксиву. Свої дії аргументував тим, що він не для того воював, щоб так поводилися люди”, — зазначили в описі до відео.
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