Вдарив та посадив на ланцюг: в Одеській області господар покарав працівника 

Чоловікові вдалося втекти.
В Одеській області чоловік запідозрив свого працівника у крадіжці та вирішив покарати - посадив його на ланцюг.
Про це повідомили у поліції області.
За даними правоохоронців, 44-річний чоловік допомагав подружжю по господарству, але одного разу 49-річний власник будинку запідозрив його у крадіжці та вирішив розібратися самостійно. Він вдарив працівника, прикував його ланцюгом до стовпа в теплиці і тримав майже добу.
Бранцю вдалося пошкодити ланцюг і вибігти на вулицю, де його побачили сусіди та повідомили про подію до поліції.
Тепер за незаконне позбавлення людини свободи чоловікові загрожує 5 років ув'язнення.
Нагадаємо:
- У Дніпропетровській області правоохоронці звільнили з трудового рабства 60 осіб. Члени банди вербували людей в різних областях України, після чого змушували їх працювати на сільськогосподарських угіддях. Банді, яка незаконно утримувала людей, загрожує до 15 років в'язниці.
- А у Харківській області затримали пенсіонера, який вербував безхатьків для примусової праці. Чоловік поселив їх у будинку в селі і змушував безкоштовно працювати.
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