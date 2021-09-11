Вдарив у живіт і гепнув дверима по голові: у Запоріжжі покарали маршрутника, який ледь не вбив пенсіонера

Вдарив у живіт і гепнув дверима по голові: у Запоріжжі покарали маршрутника, який ледь не вбив пенсіонера

Чоловіка звільнили з роботи, а за побиття пенсіонера йому загрожує строк.

У Запоріжжі перевізник звільнив маршрутника, який облаяв пенсіонера, вдарив його спершу ногою у живіт, а потім ще й дверима по голові через те, що дідусь намагався зайти до салону з тачкою на колесах. В поліції за фактом побиття пенсіонера відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України. Остаточна правова кваліфікація буде надана після проходження потерпілим судово-медичної експертизи", - повідомили у поліції.

До поліції звернулися очевидці події і розповіли, що 45-річний водій маршрутного таксі, перебуваючи на зупинці громадського транспорту на вулиці Чумаченка, завдав 82-річному чоловікові травми. Спочатку він облаяв старенького, а потім з усієї сили вдарив його дверима. Удар прийшовся пенсіонерові в голову.

Санкція за статтею передбачає штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправні роботи на строк до одного року, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Співробітники відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції зв’язались з представниками фірми-перевізника щодо прийняття заходів дисциплінарного впливу до свого працівника. 10 вересня фірма-перевізник звільнила нервового водія.

У Запоріжжі водій маршрутки вдарив пенсіонера по голові дверима

Нагадаємо, що у Харкові сварка двох маршрутників закінчилася ножовими пораненнями. Постраждалого ушпиталили, а нападник утік.

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