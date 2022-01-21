Вдарив в голову і поволочив на узбіччя: у Дніпрі водій побив жінку, яка вискочила на дорогу (відео)

Чоловік відлупцював жінки і залишив на узбіччі.
У Дніпрі водій легковика побив жінку, яка вискочила на проїжджу частину. Після того, він поволочив її на узбіччя.
Відео виклали в Мережі.
Інцидент стався у Дніпрі на вулиці Шмідта.
"Жінка вискочила під колеса та вдарила машину ногою. Водій вийшов з авто та силою викинув жінку на узбіччя", - йдеться в повідомленні.
На відео зафільмували вже розв'язання конфлікту. На кадрах видно, як водій вийшов із авто і щосили вдарив жінку в голову так, що вона впала на землю. Далі чоловік схопив її за одяг і поволочив дорогою на узбіччя, де залишив. Далі він переступив через містянку, сів в авто і поїхав далі.
У Мережі користувачі прокоментували побачене:
- Чоловіки, мені за вас соромно.
- А якби його матір так вдарили.
- Він вдарив жінку, у нього з психікою не все гаразд.
- Він зробив те, що хочуть зробити десятки водіїв, але не насмілюються.
- У будь-якому випадку махати руками - це неадекватно.
- Він побачив, що вона не може дати здачі.
Нагадаємо, що у Дніпрі під час застілля чоловік побив і ножем порізав свою 20-річну дівчину, а потім завдав ножових поранень собі. Очевидці викликали поліцію.
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