Вдарився головою об трубу: у Дніпрі чоловік впав у яму та помер

На місці працювала слідчо-оперативна група.
У Дніпрі вранці 1 листопада чоловік упав у яму біля будинку, вдарився головою та помер.
Про це пише видання "Інформатор".
Як стало відомо, подія сталася біля одного із житлових будинків на вулиці Короленко. Чоловік, який був одягнений у домашні речі, впав у яму, яка знаходиться поряд із будинком. Ймовірно, місцевий мешканець ударився головою об трубу. Травма виявилася несумісною із життям.
Тіло громадянина знайшли перехожі. Вони ж і викликали на місце події поліцію. В обставинах події розбираються правоохоронці.
Нагадаємо, що у центрі Львова жінка випадково впала в яму та благала про допомогу. На місце події викликали рятувальників.