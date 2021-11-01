Вдарився головою об трубу: у Дніпрі чоловік впав у яму та помер

Вдарився головою об трубу: у Дніпрі чоловік впав у яму та помер

На місці працювала слідчо-оперативна група.

У Дніпрі вранці 1 листопада чоловік упав у яму біля будинку, вдарився головою та помер.

Про це пише видання "Інформатор".

Також читайте У Дніпрі студентка переходила дорогу і впала в глибоку яму з водою (фото)

Як стало відомо, подія сталася біля одного із житлових будинків на вулиці Короленко. Чоловік, який був одягнений у домашні речі, впав у яму, яка знаходиться поряд із будинком. Ймовірно, місцевий мешканець ударився головою об трубу. Травма виявилася несумісною із життям.

Тіло громадянина знайшли перехожі. Вони ж і викликали на місце події поліцію. В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у центрі Львова жінка випадково впала в яму та благала про допомогу. На місце події викликали рятувальників.

Яма шість метрів завглибшки утворилася біля самісіньких рейок у селі Мамалига на Буковині

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання