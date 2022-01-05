Вдарився спиною об дерево: з'явилися моторошні подробиці загибелі чоловіка на очах доньки у парку Дніпра

Вдарився спиною об дерево: з'явилися моторошні подробиці загибелі чоловіка на очах доньки у парку Дніпра

До травмованого чоловіка "швидкій" дістатися було складно через обмерзлу гірку.

Коли медики приїхали на виклик у парк "Зелений Гай", де батько з дитиною під час катання на санчатах врізались у дерево, чоловік був у стані клінічної смерті.

Про це стало відомо під час пресконференції в ІА "Міст".

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За словами голови обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф, виклик із парку надійшов 3 січня о 20:09. До травмованого чоловіка "швидкій" дістатися було складно через обмерзлу гірку.

“На момент приїзду медиків чоловік був у стані клінічної смерті. Він вдарився об дерево спиною під час спуску з гірки на пластиковій дошці разом із донькою. Дві бригади проводили реанімаційні заходи протягом 30 хвилин, але потерпілого не вдалося врятувати. Медики констатували біологічну смерть”, — повідомив голова центру Радій Шевченка.

6-річна дівчинка під час удару зазнала травми черевної порожнини. Її госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

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У міській раді додали, що у парку часто травмуються люди, які нехтують правилами техніки безпеки та з'їжджають із гірок.

“Ми неодноразово попереджали людей. Ми маємо інформаційні таблички в місцях масового катання людей. Також усно попереджаємо відвідувачів про те, що тут кататися — небезпечно”, — заявив директор КП “Міська інфраструктура” Дніпровської міськради Олексій Тесля.

Зазначимо, що ті самі "інформаційні таблички" — лише попередження про те, що "адміністрація парку не несе відповідальності за катання з гірки".

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