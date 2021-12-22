Вдарять люті морози до 25°: синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік

Найхолодніше буде на півночі країни.

Прогноз погоди на Новий рік дещо змінився. Так, 31 грудня 2021 року в Україні прогнозують люті морози.

Також читайте У лютому до України може прийти весна: несподіваний прогноз погоди на зиму

Про це свідчать дані "Погода УНІАН".

Згідно з прогнозом, найсильніші морози очікуються на півночі країни - у Чернігівській та Сумській областях у новорічну ніч буде до мінус 24-25°. У Київській, Житомирській та Рівненській - до 19-22° морозу, а у Волинській та Черкаській очікується - до 16-17°. На решті території буде значно тепліше: 7-12° морозу, на крайньому сході та місцями на півдні - до мінус 5°.

Вдень 31 грудня також у більшості областей очікується мінусова температура. На півночі країни буде 10-17° морозу, у центральних областях 4-12°, на південному заході 4-7°, на півдні 2-4° нижче нуля. Найтепліше буде в Криму і на крайньому сході - до +1-4°.

У Києві 31 грудня вдень буде 13° морозу, а у новорічну ніч аж до мінус 22°.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Читайте також: