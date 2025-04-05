Вдарили касетним "Іскандером", щоб вбити більше людей: Генштаб про удар РФ по Кривому Рогу

Удар по Кривому Рогу 4 квітня / © Володимир Зеленський

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Російські окупанти 4 квітня завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, що розрахована спеціально, щоб уразити більшу площу та вбити більшу кількість людей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Генштабі обурюються, що тепер військове відомство країни-агресорки РФ намагається прикрити свій цинічний злочин «високоточною» брехнею про влучання «в місце проведення наради командирів з’єднань ЗСУ із західними інструкторами».

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«Заявляємо, що Росія знову поширює неправдиву інформацію. Ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик. Загинули щонайменше 18 мирних українців, серед них 9 — діти… Десятки людей зазнали поранень, частина з них у важкому стані», — йдеться у заяві.

Черговим порушенням норм міжнародного гуманітарного права РФ демонструє, що аж ніяк не прагне миру. Генштаб наголошує, що ці скоєні воєнні злочини не мають термінів давності.

«Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Ворог обовʼязково відповість за скоєне», — запевнили військові.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу та наголосив, що РФ ударила по житловому району міста, де не було жодного військового об’єкта.