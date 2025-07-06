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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вдарили по голові замість надання документів: Рівненський ТЦК про інцидент із нападом на військового

Через напад одного з чоловіків на солдата Рівненського ТЦК останнього доправили до лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Мобілізація

Мобілізація / © ТСН

Вчора, 5 липня, військового Рівненського ТЦК вдарили по голові, коли він здійснював перевірку документів у групи осіб. У відомстві прокоментували інцидент.

Про це повідомляє Рівненський обласний ТЦК та СП.

У суботу, 5 липня, близько 13.00 група військовослужбовців одного з ТЦКСП Рівненської області здійснювала оповіщення в с. Орлівка, вул. Дружби. Під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові.

«На місце події викликали поліцію. Військовослужбовець був направлений до КНП „Сарненська ЦРЛ“ СМР», — йдеться у повідомленні.

За фактом нанесення травм військовослужбовцю під час виконання завдань за призначенням правоохоронними органами внесено відомості до ЄРДР щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ.

«Вчергове нагадуємо громадянам України чоловічої статі мобілізаційного віку про необхідність оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом», — завершили у ТЦК.

Нагадаємо, у Вінниці родина загиблого військовослужбовця Костянтина Панкова отримала повістку на його ім’я.

Вінницький обласний ТЦК пояснив, чому так сталося, та перепросив родину загиблого героя.

У ТЦК пояснили, що повістку надіслали внаслідок технічного збою в автоматизованій системі «Оберіг», яка генерує повістки на основі наявних баз даних. Унаслідок технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників, тому родина полеглого героя отримала повістку.

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