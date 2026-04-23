Вдарив мобілізованого шокером та побив до смерті: у Києві судитимуть військових ТЦК

Мали довезти, а не вбити: подробиці гучної справи військових ТЦК з Києва / © ТСН

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі про трагічну загибель мобілізованого чоловіка. На лаві підсудних опиняться заступник начальника Подільського районного ТЦК та солдат Шевченківського районного ТЦК міста Києва.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Інцидент стався у травні 2025 року. Військовослужбовці ТЦК перевозили мобілізованих із навчальних центрів західних областей України до Києва. Серед пасажирів був киянин, який мав проблеми зі здоров’ям.

Під час поїздки між чоловіком та ТЦКівцями виник конфлікт. Як встановило слідство, солдат застосував до мобілізованого фізичну силу та електрошокер, завдавши йому тілесних ушкоджень. Своєю чергою, заступник начальника Подільського районного ТЦК, який був відповідальним за організацію перевезення, не втрутився в ситуацію та не зупинив дії підлеглого, хоча мав таку можливість.

Коли автобус прибув до Києва, чоловіка винесли на плац, де медики констатували його смерть.

Що загрожує фігурантам

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Солдат Шевченківського районного ТЦК: обвинувачується у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 121, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Заступник начальника Подільського районного ТЦК: обвинувачується в умисному неприпиненні кримінального правопорушення підлеглого, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426 КК України).

Скандал з побиттям мобілізованого до смерті у Києві

Нагадаємо, 7 травня 2025 року працівники ТЦК затримали на вулиці киянина та мобілізували.

Вже наступного дня киянина відправили до одного з навчальних центрів, але там не захотіли «оформлювати» мобілізованого. Усе тому, що чоловік мав алкогольну залежність. Тому його повернули до Києва.

Офіцер особисто дозволив чоловікові купити енергетик Revo, хоча цей напій містить алкоголь. Вночі мобілізований випив енергетик та почав поводитися неадекватно — бігав по автобусу, голосно розмовляв, сварився з працівниками ТЦК, заважав спати іншим та відмовлявся виконувати накази.

Військовий вдарив його електричним шокером, схопив за голову та почав бити нею об підлогу, бив також ногами по голові і стрибав на грудну клітку.

Коли автобус прибув до місця призначення, військовослужбовець ТЦК просто витягнув мобілізованого за ноги і покинув на плацу. Лише згодом інші військові звернули увагу, що той не дихає, і викликали медиків, які констатували його смерть.