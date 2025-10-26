ТСН у соціальних мережах

376
1 хв

Вдарив просто по людях: на Сумщині дрон РФ підбив мікроавтобус — серед поранених є дитина

Російський дрон атакував мікроавтобус поблизу Миколаївської громади.

Віра Хмельницька
Дрон РФ влучив у мікроавтобус / © Сумська ОВА

На Сумщині російський безпілотник влучив у пасажирський мікроавтобус, що рухався трасою неподалік Миколаївської сільської громади. Ворожий удар припав прямо по цивільному транспорту, коли всередині перебували люди.

Про це йдеться у повідомленні Сумської ОДА/ОВА.

За попередніми даними, постраждали п’ятеро осіб, серед них — дитина. Один із поранених перебуває у тяжкому стані. Усіх потерпілих оперативно евакуювали до лікарні.

Мікроавтобус, який прямував у напрямку Сум, згорів повністю. Зазначається, що на цій ділянці автошляху рух рейсового транспорту не був дозволений — для перевезень визначені інші маршрути.

Правоохоронці та екстрені служби з’ясовують усі деталі події.

Нагадаємо, ворог випробував нові КАБи, які загрожують Одесі, Сумам та Полтавщині.

Вони б’ють на 150 км. Експерти пояснили, чому їх важко збивати і які є три засоби захисту.

376
