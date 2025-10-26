Дрон РФ влучив у мікроавтобус / © Сумська ОВА

На Сумщині російський безпілотник влучив у пасажирський мікроавтобус, що рухався трасою неподалік Миколаївської сільської громади. Ворожий удар припав прямо по цивільному транспорту, коли всередині перебували люди.

Про це йдеться у повідомленні Сумської ОДА/ОВА.

За попередніми даними, постраждали п’ятеро осіб, серед них — дитина. Один із поранених перебуває у тяжкому стані. Усіх потерпілих оперативно евакуювали до лікарні.

Мікроавтобус, який прямував у напрямку Сум, згорів повністю. Зазначається, що на цій ділянці автошляху рух рейсового транспорту не був дозволений — для перевезень визначені інші маршрути.

Правоохоронці та екстрені служби з’ясовують усі деталі події.

