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Вдавали волонтерів та грабували пенсіонерів: судитимуть 4 учасників етнічної організованої групи (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Вдавали волонтерів та грабували пенсіонерів: судитимуть 4 учасників етнічної організованої групи (фото)

Особи ромської національності вдавали з себе волонтерів

Четверо крадіїв вдавали з себе волонтерів та грабували пенсіонерів.

Банда зловмисників під виглядом волонтерів обкрадали і грабували літніх людей на території трьох областей.

Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та Харківській обласній прокуратурі.

Учасники організованої групи, до складу якої входили особи ромської національності, обкрадали і грабували літніх людей, видаючи себе за волонтерів.

© Прокуратура Харківської області
Фото: Прокуратура Харківської області

Зловмисники підшуковували жертв у різних регіонах – на території Харківської, Київської та Дніпропетровської областей.

Як діяла "схема"

Під виглядом працівників соціальних служб грабіжники навідувалися додому до пенсіонерів, пропонували їм отримати продуктові набори і гроші. Зловмисники завжди уточнювали, що при собі мають лише крупні купюри, тому люди мали дати їм решту.

Жертвами обвинувачених були особи похилого віку. / ©
Жертвами обвинувачених були особи похилого віку.

Після виявлення місця зберігання коштів, відволікаючи увагу потерпілих, викрадали їхні заощадження. У разі викриття або опору з боку потерпілого застосовували до господаря фізичну силу.

Один із учасників банди щоразу перебував біля помешкання пенсіонерів для попередження спільниць у разі виникнення небезпеки.

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Таким способом зловмисники встигли "заробити" 1,8 млн грн.

Загальна суму
Загальна суму "заробленого" – 1,8 млн грн
Вилучені кошти / ©
Вилучені кошти

Усі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі всі зловмисники перебувають під вартою / ©
Наразі всі зловмисники перебувають під вартою

Нагадаємо, що на Вінниччині затримали шахрая, який представився співробітником СБУ і обіцяв допомогти ухилянтам уникнути призову.

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Дата публікації
Перегляди
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