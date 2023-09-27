Вдавали волонтерів та грабували пенсіонерів: судитимуть 4 учасників етнічної організованої групи (фото)

Четверо крадіїв вдавали з себе волонтерів та грабували пенсіонерів.
Банда зловмисників під виглядом волонтерів обкрадали і грабували літніх людей на території трьох областей.
Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та Харківській обласній прокуратурі.
Учасники організованої групи, до складу якої входили особи ромської національності, обкрадали і грабували літніх людей, видаючи себе за волонтерів.
Зловмисники підшуковували жертв у різних регіонах – на території Харківської, Київської та Дніпропетровської областей.
Як діяла "схема"
Під виглядом працівників соціальних служб грабіжники навідувалися додому до пенсіонерів, пропонували їм отримати продуктові набори і гроші. Зловмисники завжди уточнювали, що при собі мають лише крупні купюри, тому люди мали дати їм решту.
Після виявлення місця зберігання коштів, відволікаючи увагу потерпілих, викрадали їхні заощадження. У разі викриття або опору з боку потерпілого застосовували до господаря фізичну силу.
Один із учасників банди щоразу перебував біля помешкання пенсіонерів для попередження спільниць у разі виникнення небезпеки.
Таким способом зловмисники встигли "заробити" 1,8 млн грн.
Усі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, що на Вінниччині затримали шахрая, який представився співробітником СБУ і обіцяв допомогти ухилянтам уникнути призову.
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