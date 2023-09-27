Вдавали волонтерів та грабували пенсіонерів: судитимуть 4 учасників етнічної організованої групи (фото)

Четверо крадіїв вдавали з себе волонтерів та грабували пенсіонерів.

Банда зловмисників під виглядом волонтерів обкрадали і грабували літніх людей на території трьох областей.

Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та Харківській обласній прокуратурі.

Учасники організованої групи, до складу якої входили особи ромської національності, обкрадали і грабували літніх людей, видаючи себе за волонтерів.

Фото: Прокуратура Харківської області

Зловмисники підшуковували жертв у різних регіонах – на території Харківської, Київської та Дніпропетровської областей.

Як діяла "схема"

Під виглядом працівників соціальних служб грабіжники навідувалися додому до пенсіонерів, пропонували їм отримати продуктові набори і гроші. Зловмисники завжди уточнювали, що при собі мають лише крупні купюри, тому люди мали дати їм решту.

Жертвами обвинувачених були особи похилого віку.

Після виявлення місця зберігання коштів, відволікаючи увагу потерпілих, викрадали їхні заощадження. У разі викриття або опору з боку потерпілого застосовували до господаря фізичну силу.

Один із учасників банди щоразу перебував біля помешкання пенсіонерів для попередження спільниць у разі виникнення небезпеки.

Таким способом зловмисники встигли "заробити" 1,8 млн грн.

Загальна суму "заробленого" – 1,8 млн грн

Вилучені кошти

Усі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі всі зловмисники перебувають під вартою

Нагадаємо, що на Вінниччині затримали шахрая, який представився співробітником СБУ і обіцяв допомогти ухилянтам уникнути призову.

Читайте також: