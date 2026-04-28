Резонансне викрадення на Одещині: злочинці маскувалися під ТЦК і катували бізнесмена

На Одещині «ряжені» військові викрали підприємця та вимагали шалені гроші

Реклама

На Одещині банда, вдаючи з себе військових ТЦК, викрала місцевого підприємця і вимагала у нього за звільнення 360 тисяч доларів.

Про резонансний випадок повідомляє Нацполіція.

«Спільники на одній з парковок міста підбігли до 44-річного підприємця та, імітуючи затримання від імені силових відомств, силоміць заштовхали до свого автомобіля», — розповіли у поліції.

Реклама

У авто вони одягнули на чоловіка кайданки, маску на голову та вивезли до сусідньої області. Ще через деякий час повернулись на Одещину, де розмістили у занедбаному будинку.

Там зловмисники катували викраденого бізнесмена: душили канатом до втрати свідомості, били електрострумом та гумовими дубинками по ступнях ніг, стискали голову у саморобних лещатах, били у груди та стрибали по руках.

У перервах між побиттям зловмисники висунули вимогу: 360 тисяч доларів в обмін на свободу. Коли чоловік повідомив, що у нього немає таких грошей, псевдовійськові продовжили знущання. Від жахливого болю чоловік не один раз втрачав свідомість.

Не витримавши «тортур» потерпілий погодився на умови вимагачів, зв’язався з дружиною наказав віддати викрадачам 152 тисячі доларів. Налякана дружина передала зловмисникам кошти. Невдовзі підприємця відпустили. З важкими травмами чоловіка було госпіталізовано.

Реклама

Правоохоронці встановили головних учасників злочину. Ними виявились двоє місцевих мешканців, один з яких — уродженець Росії.

У поліції наголосили, що жодного відношення до військових відомств фігуранти не мали, а просто видавали себе за їх співробітників, аби безперешкодно пересуватися по місту та через блокпости. Для цього навіть користувалися «липовими» документами як військових формувань, так і автомобільними номерними знаками.

Під час заходів у зловмисників було вилучено зброю, посвідчення з ознаками підробки, різні військові документи, фейкові автомобільні номерні знаки, наручники, стяжки, різноманітний тактичний одяг, плитоноски, тактичний шолом та інші речові докази. Вилучене направлено на експертизу.

Також в одного з фігурантів правоохоронці виявили медалі та коїни з надписами «Год основанія 1147 москва», «возсоєдінєніе Крима і Севастополя с рассієй», а також сухпаї армії РФ. Наразі перевіряється причетність фігурантів до російської армії та їхнє відношення до країни-агресора.

Реклама

Новини партнерів