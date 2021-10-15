Вдавав росіянина: у Словаччині до 4 років в'язниці засудили українця

Вдавав росіянина: у Словаччині до 4 років в'язниці засудили українця

Чоловіка передали українським прикордонникам.

У Словаччині до 4 років позбавлення волі засудили українця, який незаконно перетнув кордон із ЄС, вдаючи росіянина.

Також читайте У Польщі автобус влетів у вантажівку: до лікарні потрапили четверо українців

Про це повідомила речниця Управління прикордонної та прикордонної поліції Словаччини Агнеса Коперницька, пише dolnyzemplin.korzar.sme.sk.

Українця затримали біля села Нижня Рибниця в районі міста Собранце. Він спочатку стверджував, що у нього немає документів, проте словацькі правоохоронці знайшли в нього український біометричний паспорт.

Згодом поліція встановила, що липні 2020 року затриманого вже висилали з території Словацької Республіки із забороною в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС до 2023 року. Проте чоловік незаконно перетнув кордон з України до Словацької Республіки, заявивши, що є громадянином Російської Федерації.

Українця засудили до 4 років позбавлення волі та передали Державній прикордонній службі України.

"Відповідно до Угоди між Європейським Співтовариством та Урядом України про реадмісію, поліція того ж дня передала його співробітникам Державної прикордонної служби України, таким чином виконавши рішення суду", - підсумувала речниця.

Нагадаємо, Варшава висилатиме нелегалів, які незаконно проникли до країни.

Новини України: прикордонники затримали іноземця, який нелегально привіз до країни коштовне каміння

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання