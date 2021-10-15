Вдавав росіянина: у Словаччині до 4 років в'язниці засудили українця

Чоловіка передали українським прикордонникам.
У Словаччині до 4 років позбавлення волі засудили українця, який незаконно перетнув кордон із ЄС, вдаючи росіянина.
Про це повідомила речниця Управління прикордонної та прикордонної поліції Словаччини Агнеса Коперницька, пише dolnyzemplin.korzar.sme.sk.
Українця затримали біля села Нижня Рибниця в районі міста Собранце. Він спочатку стверджував, що у нього немає документів, проте словацькі правоохоронці знайшли в нього український біометричний паспорт.
Згодом поліція встановила, що липні 2020 року затриманого вже висилали з території Словацької Республіки із забороною в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС до 2023 року. Проте чоловік незаконно перетнув кордон з України до Словацької Республіки, заявивши, що є громадянином Російської Федерації.
Українця засудили до 4 років позбавлення волі та передали Державній прикордонній службі України.
"Відповідно до Угоди між Європейським Співтовариством та Урядом України про реадмісію, поліція того ж дня передала його співробітникам Державної прикордонної служби України, таким чином виконавши рішення суду", - підсумувала речниця.
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