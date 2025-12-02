Вдавав військового: житель Хмельниччини ошукав жінку на 670 тисяч гривень

Мешканець Хмельницької області, який ошукав жінку

Реклама

У Хмельницькому чоловік вдавав військового і ошукав 29-річну жінку на понад 670 тисяч гривень. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

Як стало відомо, зловмисник розпочав спілкування із жителькою Запорізької області через Telegram. Основою для скоєння злочину стала легенда про «службу на фронту». Він втерся у довіру жертві, після чого вона протягом кількох місяців перераховувала кошти нібито «на потреби підрозділу».

Реклама

У поліції зазначили, що загалом жінка перерахувала зловмиснику понад 670 тисяч гривень. Натомість він витратив кошти на власні потреби.

«Поліцейські оголосили 22-річному чоловікові підозру у вчиненні шахрайства у великих розмірах», — йдеться у повідомленні.

Суд визнав жителя Хмельниччини винним. Вирок — трьох років позбавлення волі. Крім цього, він мусить відшкодувати завдану потерпілій шкоду.

Раніше фейковий представник банку ошукав пенсіонера на 64 000 гривень.

Реклама

Фігуранти діяли злагоджено й оперативно: представилися працівниками банку та повідомили про нібито «підозрілу активність» на банківському рахунку чоловіка. Шляхом психологічного тиску та маніпуляцій зловмисники змусили пенсіонера розкрити конфіденційні дані для доступу до його онлайн-банкінгу.

В результаті зловмисники незаконно заволоділи 64 тисяч гривень. Фігуранту справи загрожує до восьми років ув’язнення.