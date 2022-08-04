Вдаються до самокалічень та усіляких симуляцій: вояки РФ "підставляються" під легкі поранення

Російські окупанти деморалізовані і не дуже хочуть гинути на території незалежної України.

Через це вони вишукують способи, аби отримати легке поранення і чкурнути до госпіталя в РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Аби потрапити назад, на територію рф, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що справжній наступ окупантів буде не на Донбасі.

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